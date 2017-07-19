Europa: educazione finanziaria, a che punto sono i paesi dell'Ue? PULSE -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 Nov - Il servizio evidenzia poi cosa succede negli altri Paesi. 'La Croazia ha adottato una cornice strategica nazionale per la cultura finanziaria per il periodo 2021-2026, con l'obiettivo di rafforzare l'educazione economica dei cittadini e adattare i programmi ai diversi gruppi d'eta' - prosegue -. Il piano si concentra su gestione del denaro, indebitamento, risparmio, investimenti e tutela dei consumatori. Sono previsti anche piani d'azione biennali che definiscono misure, soggetti attuatori, finanziamenti e indicatori'.cL'educazione finanziaria e' presente come materia trasversale nella scuola primaria e secondaria attraverso il curriculum di 'Imprenditorialita'', pubblicato nel 2019, che integra competenze economiche e finanziarie in tutte le discipline.

Nelle scuole superiori esiste anche la materia 'Politica ed Economia', che pero' rischia di essere eliminata negli istituti professionali, suscitando critiche da parte delle ONG. In Spagna dal '2014 l'educazione finanziaria e' parte del curriculum scolastico: nella primaria attraverso i temi di 'denaro e risparmio', e nella secondaria con il corso di Economia'.

Non solo: 'Nonostante l'urgenza del tema, la Grecia non dispone ancora di una strategia nazionale pienamente istituzionalizzata, anche se collabora con l'OCSE per definirne una. Il Paese registra livelli molto bassi di alfabetizzazione finanziaria, aggravati da fattori strutturali come salari ridotti, costo della vita elevato, crescita del gioco d'azzardo e assenza di una materia dedicata nella scuola secondaria'. In Bulgaria l'educazione finanziaria non e' obbligatoria nelle scuole, ma esiste una strategia nazionale (2021-2025) e un'ampia rete di iniziative private e ONG che propongono laboratori pratici su budget personali, prestiti, investimenti e gestione del denaro.

