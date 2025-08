Europa: economia circolare, a Bucarest in 2024 riciclato solo il 3% dei rifiuti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 Ago - Nei Paesi dell'Ue si punta sull'economia circolare ma non in tutti i centri la raccolta dei rifiuti funziona al massimo. Nel 2024 a Bucarest 'solo il 3% dei rifiuti urbani raccolti e' stati riciclato, mentre centinaia di migliaia di tonnellate continuano a essere conferite in discarica'. E' quanto racconta, un servizio pubblicato su hotnews.ro e realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Uno dei motivi e' la scarsa infrastruttura per la raccolta differenziata, che non soddisfa gli standard europei in quattro settori della capitale - si legge -. Con una popolazione di 2,1 milioni di abitanti, Bucarest ha riciclato il 3,01% del totale dei rifiuti urbani raccolti lo scorso anno. Nel 2024, sono state raccolte poco piu' di 560.000 tonnellate di rifiuti urbani, secondo il rapporto 2024 del Comune di Bucarest sul trattamento dei rifiuti. Di queste, 235.000 tonnellate sono state avviate al trattamento meccanico-biologico e solo 16.962 tonnellate sono state riciclate. Il resto e' stato bruciato per il recupero energetico o inviato in discarica'.

Il servizio prosegue rimarcando che 'a livello nazionale, la Romania si e' impegnata a riciclare almeno il 55% dei rifiuti urbani raccolti entro il 2025. Un rapporto di fine 2024 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ha mostrato che il nostro Paese si trovava, nel 2022, all'ultimo posto nella classifica del riciclaggio dei rifiuti urbani nell'Unione Europea, con.

una percentuale del 12,3% a livello nazionale'.

(RADIOCOR) 02-08-25 16:19:10 (0350)EURO 5 NNNN