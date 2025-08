Europa: economia circolare, a Bucarest in 2024 riciclato solo il 3% dei rifiuti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 Ago - Il servizio racconta poi il caso dell'Austria che 'aveva un tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani del 62,6% nel 2022 e la Spagna del 38,6%'. In cima alla lista la Germania con un tasso del 69,2%.

Il servizio illustra cosa avviene in Spagna. 'A partire dal 2025, le autorita' di Madrid hanno implementato un nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti, che varia significativamente a seconda del quartiere in cui vivono gli spagnoli - si legge nel servizio che cita El Confidencial -.

La pubblicazione afferma che le tariffe variano a seconda del valore catastale delle abitazioni e della quantita' di rifiuti generati in ciascun quartiere.Le tariffe piu' alte si registrano nei quartieri di lusso come El Planti'o - 574 euro - e le piu' basse nelle zone con basso valore immobiliare, come San Cristobal, con 45 euro'. A Vienna, che conta poco piu' di due milioni di abitanti, vengono raccolte separatamente 350.000 tonnellate di rifiuti riciclabili e biodegradabili. 'Per la raccolta differenziata, le autorita' di Vienna hanno installato cassonetti e contenitori di diversi colori per le diverse frazioni, inclusi oltre 100 centri di riciclaggio - prosegue ancora -, dove i residenti possono depositare gratuitamente grandi quantita' di rifiuti, oggetti ingombranti, apparecchiature elettroniche e materiali pericolosi'.

