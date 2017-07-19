Europa: discriminazione abitativa, in Italia e Spagna 5 milioni di persone escluse

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 Set - Nel 2024 nei Paesi dell'Ue il 5,9% delle persone di eta' pari o superiore a 16 anni ha dichiarato 'di sentirsi discriminato nella ricerca di un alloggio'. E, in questo quadro, la percentuale piu' alta si e' registrata tra le persone a rischio poverta' o esclusione sociale (10,1%) contro il 4,7% delle persone non a rischio. A sentirsi discriminato nell'utilizzo dei mezzi pubblici sono state soprattutto le persone con una disabilita'. Il 9,3% contro il 4,1% di coloro con limitazioni nelle attivita'. E' il quadro che emerge da un servizio realizzato da Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE, in cui si parte dal rapporto dell'Eurostat riferito allo scorso anno.'Nel 2024, l'8,3% delle persone con disabilita' (limitazioni nelle attivita') nell'UE si e' sentito discriminato nella ricerca di un alloggio - scrive il rapporto -. Questa percentuale e' circa 1,6 volte superiore a quella delle persone senza disabilita' (5,3%). Il divario nella discriminazione auto-segnalata e' ancora piu' ampio quando si contattano i servizi governativi e amministrativi, con il 9,3% delle persone con limitazioni nelle attivita' che segnalano una discriminazione auto-percepita, una percentuale 2,3 volte superiore a quella delle persone senza tali disabilita' (4,1%)'. Non solo, nell'interazione con le istituzioni scolastiche, 'un numero maggiore di persone con disabilita' ha segnalato discriminazioni rispetto alle persone senza disabilita' (4,1% rispetto al 2,3%). Il rapporto e' stato simile per la discriminazione auto-percepita negli spazi pubblici, con un numero maggiore di segnalazioni per le persone con disabilita' (4,9%) rispetto alle persone senza disabilita' (2,9%)'.

