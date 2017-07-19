Europa: discriminazione abitativa, in Italia e Spagna 5 milioni di persone escluse -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - Il quadro italiano non e' comunque confortante. 'La discriminazione si vive anche quando si cerca una casa e, non si hanno problemi di salute - scrive il rapporto - . Perche', in gioco entrano altri fattori che spaziano dalla nazionalita' al contesto economico, sino alla religione'. Anche in Spagna la discriminazione nell'accesso all'alloggio resta un problema rilevante. Secondo il modulo 2024 dell'Indagine sulle condizioni di vita dell'Instituto Nacional de Estadi'stica (INE), oltre 1,4 milioni di persone hanno dichiarato di essersi sentite discriminate nella ricerca di una casa. 'I gruppi piu' colpiti comprendono stranieri, giovani tra i 16 e i 44 anni, persone con disabilita' e chi si trova in condizioni economiche svantaggiate - prosegue il servizio -.

Tra chi denuncia discriminazione, il 27% indica l'origine etnica o lo status di migrante come causa principale, l'11% l'eta', quasi l'8% una disabilita' o problemi di salute cronici e il 4,5% il genere. Secondo l'Osservatorio spagnolo sul razzismo e la xenofobia, la discriminazione diretta nel mercato immobiliare privato continua ed e' in aumento: entro il 2024, quasi il 99% delle agenzie immobiliari accetterebbe queste pratiche discriminatorie suggerite dai proprietari'.

Col-Mad

