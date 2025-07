Europa: denatalita', nei Paesi dell'Ue si ricorre al congelamento degli ovuli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Il calo delle nascite si fa sentire, l'eta' media della maternita' supera i 32 anni e, in diversi Paesi dell'Ue, partono iniziative volte a sostenere la pratica del congelamento degli ovuli. A raccontare questo fatto e' un servizio pubblicato da El Confidencial nell'ambito del protetto internazionale PULSE.

'L'ultimo sondaggio dell'Istituto Nazionale di Statistica (INE) sul Movimento Naturale della Popolazione mostra che nel 2023 sono state registrate 320.656 nascite in Spagna, il 2,6% in meno rispetto all'anno precedente e che dal 2013, il calo e' del 24,7%; il numero medio di figli per donna era di 1,12, quattro centesimi in meno rispetto al 2022; e l'eta' media della maternita' e' rimasta a 32,6 anni - si legge nel servizio -. Questi sono solo tre esempi che mostrano una parte della realta' demografica del paese. In Europa la situazione non e' molto migliore. Per questo motivo, diversi governi, sia regionali che centrali, stanno iniziando a proporre o attuare misure per alleviare la situazione, come gli aiuti per il congelamento degli ovuli senza motivi medici'. Quindi i casi: 'In Spagna, nel 2022 sono stati effettuati un totale di 7.628 cicli di vitrificazione degli ovociti, secondo l'ultimo studio della Societa' Spagnola di Fertilita' (SEF), che e' quasi 3.000 in piu' rispetto a due anni fa'.

