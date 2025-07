Europa: denatalita', nei Paesi dell'Ue si ricorre al congelamento degli ovuli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Il servizio racconta cosa avviene nei Paesi vicini alla Spagna. Dalla Francia dove, in seguito all'approvazione della legge sulla bioetica approvata nel 2021, 'e' possibile il congelamento dei gameti, anche senza giustificazione medica, con un'eta' stimata per l'estrazione degli ovuli nelle donne di eta' compresa tra i 29 e i 37 anni', all'Italia 'che si e' unita a questa operazione'. 'In particolare, e' stata la regione Puglia, che ha stanziato 900.000 euro per quella che chiama "congelamento sociale", come riportato dal Financial Times - si legge ancora nel servizio -. In questo modo, i cittadini di eta' compresa tra i 27 e i 37 anni a basso reddito possono richiedere fino a 3.000 euro per coprire il costo dell'estrazione degli ovuli e del loro congelamento'. Poi la Repubblica Ceca 'dove il congelamento sociale degli ovuli, cioe' senza motivi medici, e' una pratica privata. Ma c'e' un'eccezione, dal 2022 gli assicuratori pubblici lo coprono per i pazienti oncologici in modo che possano continuare ad avere figli dopo il trattamento'.

col-Mad

(RADIOCOR) 26-07-25 11:44:44 (0222)SAN 5 NNNN