Europa: demografia, in crescita i Paesi che offrono sicurezza e prospettive

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 Ago - I Paesi dell'Ue che offrono sicurezza e prospettive crescono in termini di popolazione. E' quanto sostiene un servizio pubblicato su Deni'k Referendum nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'In Europa, i paesi che offrono non solo sicurezza ma anche prospettive stanno crescendo in termini di popolazione - si legge nel servizio -. Nessuno dei governi populisti conservatori e' riuscito a portare il proprio paese al limite riproduttivo desiderato. Il caso ungherese, in particolare, dimostra che anche anni di politiche "a favore della famiglia" non sono sufficienti quando le persone non vedono un futuro nella propria patria'. Un elemento che viene evidenziato e' il fatto che la popolazione dell'Europa sta aumentando 'grazie all'immigrazione'. I paesi che hanno avuto piu' successo in termini di popolazione negli ultimi anni, sottolinea il servizio,'sono stati Irlanda e Norvegia, che combinano forti politiche a favore della famiglia con una generale apertura e una politica orientata al futuro; sebbene nemmeno loro siano ancora riusciti a far fronte, ad esempio, al problema dell'inaccessibilita' economica degli alloggi urbani'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 24-08-25 14:06:08 (0278) 5 NNNN