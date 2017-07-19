Europa: dalle citta' alle zone rurali, molti artisti alla ricerca di ritmi piu' lenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - Dalle citta' affollate alle zone rurali alla ricerca di ritmi lenti e 'vita piu' autentica'. E' la scelta di molti artisti dei Paesi dell'Ue che un servizio pubblicato da Obct, osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa ha pubblicato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Il nostro partner spagnolo El Confidencial ha recentemente raccolto storie di artisti che, in diversi angoli d'Europa, hanno scelto di trasferirsi in zone rurali -si legge nel servizio -. Oana Frca, nata a Cluj-Napoca, ha trovato nel villaggio di Ceclaca, in Transilvania, un luogo dove il silenzio e la natura accompagnano i suoi pennelli. Marion Levy, una coreografa francese, ha lasciato Parigi per un villaggio in Bretagna, dove la lentezza e' diventata parte integrante della sua danza. Per Cyro e Vero'nica, invece, la scelta di stabilirsi in un paese nell'interno dell'Andalusia e' stata spinta dalle difficili condizioni di vita e dai costi insostenibili delle grandi citta''. Nel servizio si evidenzia che ' nei piccoli centri gli artisti faticano a trovare la visibilita' o gli scambi con altri colleghi che sono piu' facili nei quartieri piu' vibranti delle metropoli, ma in compenso riescono a ricavare spazi molto piu' ampi per le loro creazioni e per ospitare laboratori o residenze artistiche, e restano connessi col mondo dell'arte e della comunicazione grazie a internet e a frequenti trasferte'.In alcuni casi, sono le stesse autorita' locali a promuovere l'arrivo di artisti in zone rurali o a rischio spopolamento, mobilitando fondi europei o mettendo in rete soggetti del territorio. 'Sono varie le esperienze di questo tipo che si incontrano, per esempio, in Romania - si legge ancora - il Paese dell'UE che, secondo Eurostat, vede la minore percentuale di persone impiegate nel settore culturale'.

