Europa: dalle Canarie ai Caraibi, oltre 4mila fisioterapisti spagnoli in Francia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 mag - Il servizio prosegue evidenziando che 'quando alcuni professionisti guardano alla Francia, spesso non e' per un rifiuto della Spagna, piuttosto per l'interesse a conoscere altri sistemi sanitari, acquisire esperienza internazionale e svilupparsi in un mercato complementare all'interno dell'area europea", afferma il presidente dell'Associazione spagnola dei fisioterapisti, Fernando Ramos. Per questo motivo, oltre alla maggiore mobilita' lavorativa all'interno dell'UE e al desiderio di avventura, alcuni fanno il grande passo verso la Francia, dove c'e' un'elevata domanda di fisioterapisti in tutto il paese, compresi i territori francesi d'oltremare: Guadalupa, Martinica e Guyana francese nei Caraibi, e Re'union e Mayotte nell'Oceano Indiano'.

In Francia, la fisioterapia non funziona esattamente come un servizio fornito dallo Stato, nel senso classico del termine, 'ma come una prestazione all'interno del sistema di assicurazione sanitaria pubblica che rimborsa le spese mediche, spiega Fernando Ramos, presidente dell'Associazione spagnola dei fisioterapisti, a El Confidencial - prosegue ancora -. Una delle sue peculiarita', spiega, e' che 'una parte molto significativa delle cure viene fornita in cliniche private convenzionate o a tariffe regolamentate con il sistema sanitario pubblico'.

Col - Mad.

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