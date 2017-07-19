Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Europa: dai cinghiali alle volpi, gli animali selvatici arrivano in citta' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - Il fenomeno non interessa solamente la presenza delle volpi, in questo caso i consigli degli esperti sono quelli di non dare da mangiare e non usare violenza ma cercare di allontanarli con un getto d'acqua o dei rumori, ma anche i cinghiali che cominciano a essere presenti in maniera sostenuta nei grandi centri.

            Non mancano i problemi, dai cinghiali che vagano per i parchi e possono diventare aggressivi. C'e' poi il caso del 'tasso diventato famoso durante una partita di calcio a Vienna'.

            Nel sud della Spagna, citta' come Malaga e Granada sono diventate scenari comuni per i cinghiali, un fenomeno che gli esperti definiscono "esplosione demografica" della specie.

            'Le autorita' spagnole sono state persino costrette a introdurre un nuovo cartello stradale con la sagoma di un cinghiale dopo che e' stato scoperto che quattro incidenti stradali su dieci causati dalla fauna selvatica coinvolgono.

            gli animali'. Col - Mad

            (RADIOCOR) 05-10-25 14:41:06 (0313) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.