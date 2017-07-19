Europa: dai cinghiali alle volpi, gli animali selvatici arrivano in citta' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - Il fenomeno non interessa solamente la presenza delle volpi, in questo caso i consigli degli esperti sono quelli di non dare da mangiare e non usare violenza ma cercare di allontanarli con un getto d'acqua o dei rumori, ma anche i cinghiali che cominciano a essere presenti in maniera sostenuta nei grandi centri.
Non mancano i problemi, dai cinghiali che vagano per i parchi e possono diventare aggressivi. C'e' poi il caso del 'tasso diventato famoso durante una partita di calcio a Vienna'.
Nel sud della Spagna, citta' come Malaga e Granada sono diventate scenari comuni per i cinghiali, un fenomeno che gli esperti definiscono "esplosione demografica" della specie.
'Le autorita' spagnole sono state persino costrette a introdurre un nuovo cartello stradale con la sagoma di un cinghiale dopo che e' stato scoperto che quattro incidenti stradali su dieci causati dalla fauna selvatica coinvolgono.
gli animali'. Col - Mad
(RADIOCOR) 05-10-25 14:41:06 (0313) 5 NNNN