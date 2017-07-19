Europa: da violenza di genere a educazione sessuale, come si comportano Paesi Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 nov - - Il servizio racconta poi come si comportano i diversi Paesi. 'Dal 2001 (Legge 2001-588), l'educazione sessuale e' obbligatoria in Francia e, presumibilmente, - prosegue il servizio - deve essere insegnata nelle scuole primarie e secondarie con almeno tre lezioni all'anno, in tutto il paese, sia nelle scuole pubbliche che in quelle private'. Cosa sta succedendo in Europa? 'Sebbene l'educazione sessuale non sia una "competenza europea" - l'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - argomenta il servizio - stabilisce che l'UE ha competenze di supporto nei settori dell'istruzione e della politica sanitaria, che rimangono di competenza degli Stati membri - l'UE si allinea alle raccomandazioni internazionali'.

Il servizio poi prosegue evidenziando che 'in alcuni paesi, come Svezia e Finlandia, l'educazione sessuale fa parte dell'istruzione obbligatoria, integrata in materie come l'educazione sanitaria e la biologia. La Germania offre un programma completo di educazione sessuale dalla scuola primaria alla scuola secondaria, che copre la biologia, ma anche il consenso, le relazioni, l'orientamento sessuale e l'identita' di genere'. Non solo:'Tale educazione e' obbligatoria anche in Belgio, ma il modo in cui viene attuata varia tra le Fiandre e la Vallonia. L'Austria offre l'educazione sessuale nelle scuole, che e' parte del curriculum dalla scuola primaria in poi'.

