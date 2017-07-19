Europa: da leva obbligatoria a volontariato, come cambia servizio militare in Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Dal servizio miliare volontario alla leva obbligatoria. Sono le diverse formule di arruolamento che caratterizzano i diversi Paesi dell'Ue dove si sta discutendo sull'estensione del servizio militare di base. E' quanto racconta un servizio pubblicato da derstandard.at nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'La guerra della Russia in Ucraina ha innescato un ripensamento in Europa: dopo che numerosi paesi hanno convertito i loro eserciti al servizio interamente volontario all'inizio del millennio, molti stati hanno recentemente ripristinato il servizio militare obbligatorio - si legge nel servizio -. Il fatto che gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, abbiano modificato le proprie priorita' geopolitiche, costringendo gli europei ad assumersi maggiori responsabilita' per la propria sicurezza, sta accelerando ulteriormente questa inversione di tendenza'.

L'Austria e' tra i paesi europei che non hanno sospeso la coscrizione obbligatoria. Tuttavia, 20 anni fa, il servizio militare di base e' stato ridotto da otto a sei mesi e le esercitazioni obbligatorie di milizia sono state abolite. La situazione potrebbe ora potenzialmente cambiare di nuovo.

Col-Mad.

