Europa: Crosetto, serve una nuova alleanza militare difensiva continentale

Intervista del ministro della Difesa al New York Times (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - L'Europa deve costruire una nuova architettura comune della difesa capace di affiancare la Nato e coinvolgere anche Paesi esterni all'Unione europea come Regno Unito, Norvegia, Turchia e Ucraina. E' la proposta avanzata dal ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista al 'The New York Times'.

'Dobbiamo costruire un'Europa della difesa a livello continentale', afferma Crosetto spiegando che 'una politica di difesa europea credibile non puo' piu' essere limitata ai soli Stati membri dell'Unione'. Secondo il ministro, la sicurezza del continente 'va oltre i confini dell'Ue' e richiede il pieno coinvolgimento di partner che condividono 'interessi vitali e importanti responsabilita''. La proposta, gia' illustrata in una lettera inviata ad aprile ai ministri europei della Difesa e ai vertici Ue e Nato, prevede una partecipazione volontaria e non alternativa all'Alleanza atlantica, ma finalizzata a 'rafforzarne il pilastro europeo'. Crosetto indica inoltre l'Ucraina come 'pilastro fondamentale della sicurezza europea'.

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(RADIOCOR) 06-06-26 10:10:50 (0168) 5 NNNN