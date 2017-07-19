Europa: crisi economica e liste d'attesa bloccano cure dentali dei cittadini Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 Set - Nel 2024, nei Paesi dell'Ue, il 6,3% delle persone di eta' pari o superiore a 16 anni che aveva bisogno di cure dentistiche non e' stata in grado di riceverla 'per motivi finanziari, lunghe liste d'attesa o distanza dai fornitori di servizi dentistici'. A descrivere questo quadro, partendo dal dato di Eurostat e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'La percentuale piu' alta si registra in Grecia (27,1%), Lettonia (16,5%) e Romania (16,2%). Le piu' basse sono state osservate a Malta (0,4%), Germania (0,9%) e Croazia (1,1%). 'I dati mostrano che la percentuale di persone a rischio di poverta' che hanno riportato esigenze di cure dentistiche insoddisfatte nel 2024 era sostanzialmente superiore, al 13,7%, rispetto a quella di quelle senza rischio di poverta', al 5,1%. Un modello simile e' stato registrato in tutti i paesi dell'Ue'. Nell'intero panorama internazionale, le differenze piu' significative sono state registrate in Romania, dove 'il 43,5% delle persone a rischio di poverta' ha riportato tali bisogni insoddisfatti rispetto al 12,6% tra quelli non a rischio, un divario di 30,9 punti percentuale'. La Germania, Malta e la Polonia hanno registrato le differenze piu' strette tra i tassi di esigenze di cure dentistiche insoddisfatte tra le persone a rischio di poverta' e quelle non a rischio di poverta'.

Col - Mad

(RADIOCOR) 28-09-25 12:34:21 (0219)SAN 5 NNNN