Europa: cresce il fenomeno Prosumer, come diventare indipendenti dal punto di vista energetico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - Cresce il fenomeno prosumer dal punto di vistaenergetico. Ossia come diventare indipendenti risparmiando anche denaro e partecipando alla produzione. E' l'argomento al centro del sevizio di hotnews.ro pubblicato nell'ambito del servizio internazionale PULSE. 'Negli ultimi anni il fenomeno dei prosumer ha preso piede in molti paesi europei. Con la crisi dei prezzi dell'energia del 2021-2022, le persone hanno capito sempre di piu' che il modo piu' semplice per evitare l'aumento delle bollette e' produrre la propria energia - ricostruisce il servizio -. Anche la Romania ha preso parte a questo fenomeno e, in soli tre anni, i rumeni hanno installato sui loro tetti una potenza fotovoltaica equivalente a quella di tre reattori nucleari a Cernavod.

Cio' e' avvenuto dopo che il Governo ha stanziato diversi miliardi di lei per finanziare queste installazioni, nonche' le batterie di accumulo'.

Secondo i dati ufficiali dell'Autorita' nazionale di regolamentazione dell'energia, come rimarca il servizio, 'alla fine dell'anno scorso in Romania si contavano 198.756 prosumer. In termini di capacita' installata, ammonta a 2.236 MW, ovvero oltre 3 volte la capacita' del reattore nucleare.

di Cernavod, che ha 700 MW'. Col - Mad

