Europa: commercio, nell'Ue un'azienda su tre usa la pubblicita' online -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - 'Negli ultimi cinque anni, il mercato spagnolo della pubblicita' digitale ha vissuto un cambio di paradigma - si legge ancora nel servizio -. David Gala'n, amministratore delegato di MIG Prisma (MIG Advertising Spain, S.A.), ha spiegato che si e' passati dal 'bombardamento con annunci' alla 'seduzione con i dati'. Oggi, ha osservato, non conta piu' il volume, ma la precisione chirurgica. I principali driver di crescita sono stati la connected TV, il retail media e gli influencer, mentre la progressiva scomparsa dei cookie ha spinto i brand a rivolgersi a 'pubblici reali' anziche' a 'fantasmi digitali''.

Alcuni settori, come automotive, retail, banche, turismo e telecomunicazioni, sono stati tra i primi ad adottare il digitale e restano i maggiori investitori. Al contrario, micro-imprese e attivita' locali tradizionali resistono al cambiamento: ma, ha avvertito Gala'n, opporsi al digitale non e' una strategia, bensi' un suicidio commerciale.

Per le PMI, il digitale rappresenta un'occasione di competere ad armi pari con i grandi marchi. Se prima i costi erano percepiti come una barriera, oggi lo sono piuttosto il tempo e la conoscenza. Secondo le sue stime, sette imprese su dieci riconoscono che senza online perderebbero clienti. 'Il mercato pubblicitario lituano ha registrato nel 2024 una crescita del 4% nei media tradizionali, raggiungendo i 146,4 milioni di euro, secondo i dati di Kantar. Se si includono tutte le piattaforme online - dai social network ai motori di ricerca fino agli influencer - il giro d'affari totale ha superato i 259,6 milioni di euro'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 05-09-25 19:15:30 (0621) 5 NNNN