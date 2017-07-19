Europa: come i Paesi dell'Ue affrontano la sfida degli studenti stranieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Dal tetto agli studenti stranieri proposto dal governo Meloni alle classi linguistiche della Germania, fino ai modelli adottati in Francia, Spagna e Paesi nordici: ecco come i sistemi scolastici europei affrontano la sfida dell'integrazione degli alunni con background migratorio. E' quanto racconta un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'E' in questo contesto che si inserisce la nuova iniziativa annunciata dal governo italiano - si legge nel servizio-. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anticipato un pacchetto di misure che comprende un limite alla presenza di studenti stranieri nelle classi, il divieto di burqa e niqab negli istituti scolastici e corsi obbligatori di lingua italiana per i genitori degli alunni che presentano particolari difficolta' di integrazione. Secondo la premier, quando gli studenti che non conoscono l'italiano diventano troppo numerosi nella stessa aula il rischio e' quello di creare emarginazione anziche' inclusione'.

L'idea di fissare una quota massima di studenti stranieri non e' del tutto nuova. In Italia esiste gia' da anni una circolare ministeriale che indica come obiettivo il limite del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana per classe, ma la misura e' rimasta largamente inapplicata nelle aree con una forte presenza migratoria.

Col-Mad

(RADIOCOR) 10-10-26 18:45:27 (0395) 5 NNNN