Europa: come i Paesi dell'Ue affrontano la sfida degli studenti stranieri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 ott - In Francia non esistono quote o tetti per gli studenti stranieri. Il diritto all'istruzione e' garantito a tutti i minori indipendentemente dalla nazionalita' o dalla conoscenza della lingua francese. Gli studenti appena arrivati vengono inseriti nel programma EANA, che prevede un supporto linguistico intensivo con l'obiettivo di integrarli rapidamente nelle classi ordinarie. 'La Germania non prevede limiti nazionali alla presenza di studenti stranieri nelle classi. L'accento viene posto piuttosto sull'acquisizione rapida della lingua- prosegue il servizio -. In molti Lander gli studenti appena arrivati frequentano per uno o due anni classi preparatorie ('Deutschklassen') con insegnamento intensivo del tedesco prima del pieno inserimento nei percorsi ordinari. In Baviera, ad esempio, esistono programmi specifici che combinano corsi linguistici aggiuntivi e classi dedicate ai nuovi arrivati. Anche citta' come Stoccarda hanno sviluppato sistemi di orientamento scolastico che valutano competenze linguistiche e bisogni individuali prima dell'inserimento nelle classi ordinarie'. La Spagna non applica quote nazionali sugli studenti stranieri. Negli ultimi anni il dibattito si e' concentrato soprattutto sulla distribuzione degli alunni tra scuole pubbliche e concertadas (scuole private finanziate in gran parte con fondi pubblici) e sulla necessita' di evitare concentrazioni eccessive in alcuni istituti. In Polonia non esistono limiti numerici ne' restrizioni sull'abbigliamento religioso. Dopo il 2022 il sistema scolastico ha assorbito centinaia di migliaia di studenti provenienti dall'Ucraina. Nei Paesi nordici il focus e' quasi esclusivamente sull'apprendimento della lingua. In Svezia gli studenti appena arrivati vengono sottoposti a una valutazione iniziale delle competenze e possono essere inseriti in programmi di 'language introduction', percorsi dedicati all'apprendimento dello svedese che facilitano il successivo ingresso nelle classi ordinarie. Anche nei sistemi educativi di Danimarca e Norvegia prevale un approccio fondato sul sostegno linguistico intensivo e sull'inserimento graduale nelle classi ordinarie, piu' che su limiti numerici alla presenza di studenti stranieri.'La Repubblica Ceca non prevede quote e vieta la creazione di classi separate permanenti per motivi etnici o nazionali - conclude -. Gli studenti che non parlano ceco hanno diritto a corsi intensivi di lingua finanziati dallo Stato e possono essere affiancati da assistenti linguistici o mediatori culturali'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 10-10-26 18:46:19 (0396) 5 NNNN