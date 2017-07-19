Europa: Chernobyl e l'impatto sui Paesi dell'Ue centro orientale

(Il Sole 24 Ore Rardiocor) - Roma, 25 apr - Dal black out informativo ai problemi sanitari, per arrivare sino alla nascita dei movimenti ambientalisti. E' quanto accaduto dopo l'incidente di Chernobyl e a raccontarlo e' un servizio pubblicato di Obct Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa nell'ambito del progetto internazionale PULSE. Il servizio racconta del 'silenzio' delle autorita' bulgare appena accaduto l'incidente. 'All'1:23 del 26 aprile 1986, il nocciolo del reattore numero quattro della centrale nucleare di Chernobyl, nei pressi del confine tra le repubbliche sovietiche di Ucraina e Bielorussia, si fuse ed esplose, distruggendo parte dell'impianto - si legge nel servizio -.

Enormi quantita' di sostanze radioattive furono liberate nell'atmosfera, e oltre 200.000 persone dovettero essere evacuate dalle aree circostanti. Trasportata dal vento, la nube radioattiva contamino' vaste zone d'Europa, con le ricadute piu' pesanti in Ucraina, Bielorussia e Russia. Nelle popolazioni esposte si registrarono aumenti di malattie tiroidee e tumori; altri effetti sanitari a lungo termine restano difficili da quantificare'. Non solo: 'La nube radioattiva raggiunse i Balcani gia' il 1 maggio, ma fino al 7 maggio le autorita' bulgare non fecero alcun annuncio - prosegue ancora la ricostruzione -. Nelle successive comunicazioni ufficiali si sostenne che la contaminazione ambientale era minima e non richiedeva misure speciali'.

Quindi il confronto con gli altri Paesi, come la Jugoslavia, dove del rischio contaminazione si sapeva gia' dal 2 maggio.

Col - Mad

(RADIOCOR) 25-04-26 18:38:50 (0410) 5 NNNN