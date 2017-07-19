Europa: bullismo, come si comporta la Lituania e gli altri Paesi Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,13 set - Negli ultimi anni, il numero di sospensioni in Austria e' aumentato. 'Mentre nell'anno scolastico 2018-2019 sono state registrate circa 950 sospensioni a livello nazionale, tale cifra e' piu' che raddoppiata, raggiungendo quota 2.187 nell'anno scolastico 2024-2025, per poi toccare le 2.440 unita' nell'anno scolastico 2025-2026. Sebbene il numero di sospensioni sia calato durante gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, tale periodo ha coinciso con la pandemia di Covid-19, i lockdown e la didattica a distanza'. La Lituania, prosegue il servizio, 'non adotta il modello di sospensione in uso in Austria'. 'Il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport (SMSM) sottolinea che nel Paese l'istruzione e' obbligatoria fino ai 16 anni di eta' -aggiunge -. Cio' significa che un istituto scolastico non puo' risolvere unilateralmente il contratto ed espellere semplicemente uno studente, privandolo cosi' del suo diritto all'istruzione'.

In Spagna e' prevista la sospensione, ma l'istruzione deve proseguire. In Spagna, come riportato dal portale di notizie *El Confidencial*, uno studente puo' essere espulso temporaneamente o definitivamente da scuola a causa di violazioni comportamentali molto gravi. La durata e le modalita' di applicazione di tali misure disciplinari dipendono dalle normative della specifica regione e dal regolamento interno della scuola. La legislazione e la giurisprudenza delle regioni spagnole distinguono tra due principali misure disciplinari.' La sospensione temporanea comporta l'impossibilita' per lo studente di frequentare la scuola per un periodo determinato, ad esempio durante l'accertamento di una grave condotta scorretta o mentre e' al vaglio una decisione sulla sua espulsione - conclude il servizio -. Nel caso dell'espulsione definitiva, lo studente lascia la scuola in modo permanente'.

Col-Mad

(RADIOCOR) 13-09-26 18:49:15 (0400) 5 NNNN