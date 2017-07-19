Europa: Bretagna vuole trasformare base abbandonata in centro di regate offshore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 Feb - Dalla base militare abbandonata a centro di regate offshore al mondo. La sfida e' della Bretagna, e riguarda la penisola di Keroman a Lorient dove sono presenti tre masse di cemento grezzo: K1, K2 e K3, bunker della Seconda Guerra Mondiale costruiti dall'esercito tedesco per ospitare i suoi sottomarini e oggi al centro di un progetto rivoluzionario. A raccontare questa storia e' un servizio pubblicato su www.ouest-france.fr nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

'Dove un tempo venivano equipaggiati gli U-Boot per la Battaglia dell'Atlantico, ora si preparano viaggi intorno al mondo - si legge nel servizio -. Dove un tempo l'accesso era proibito, ora visitatori, scolari, ingegneri, capitani e turisti sono benvenuti. E sul tetto stesso di un bunker nazista, i pannelli solari ora catturano la luce'.

Costruita dall'esercito tedesco tra il 1941 e il 1943 per ospitare le flottiglie di U-Boot della Kriegsmarine, la base di Keroman fu progettata per essere indistruttibile, come altre infrastrutture strategiche naziste costruite contemporaneamente in Europa, in particolare il complesso sotterraneo del Castello di Ksi in Polonia, collegato al Progetto Riese. 'Nel maggio del 1945, nove giorni dopo la resa della sacca di Lorient, la Marina francese prese il controllo delle strutture che i tedeschi avevano lasciato operative - prosegue il servizio -. La base fu utilizzata per l'addestramento dei futuri equipaggi di SSBN (sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare), di sommergibilisti stranieri, nonche' per l'addestramento di commando e nuotatori da combattimento, e per operazioni di intelligence per 52 anni, senza che la sua architettura originale venisse modificata. Negli anni '70, lo Stato Maggiore francese decise di sostituire gradualmente la propria flotta con sottomarini d'attacco a propulsione nucleare'.

Col - Mad

(RADIOCOR) 21-02-26 13:04:02 (0278) 5 NNNN