Europa: Bonaccini, decidere con diritto di veto e' surreale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 06 giu - "Dover decidere con il diritto di veto e non poter decidere a maggioranza a me pare surreale. Vorrei vedere in un cda come fareste, se basta uno contrario a bloccare tutti gli altri". Cosi' Stefano Bonaccini, ex governatore dell'Emilia-Romagna e membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale al Parlamento europeo, davanti alla platea degli imprenditori del Food al forum Ambrosetti di Bormio. "Noi abbiamo bisogno di investire anche ricorrendo al debito comune, per permettere anche al mondo della ricerca di avere maggiore competitivita'", ha aggiunto. E ha proseguito: "Finalmente abbiamo nuovi mercati internazionali. Io penso che sia meglio affrontarli i rischi che rinunciare. E' quello che accade col Mercosur. C'e' un'opportunita' imprenditoriale straordinaria. Ma prima di tutto c'e' un tema geopolitico e chiedo chi scommetteva sul nostro fallimento? la Cina.

L'Europa e l'Italia con la qualita' in India, Mercosis, Australia possono aprire a nuove opportunita'".

ami.

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