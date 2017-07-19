Europa: benessere animale, i Paesi che vietano di legare i cani ai trasportini- 2

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Roma, 8 mar - Per invertire la rotta, come emerge dal servizio, e' stata avviata anche una petizione. 'Gli esperti in protezione degli animali affermano che, anche se vedono un animale domestico legato a un canile, se le sue condizioni non sono critiche o molto gravi, non c'e' molto che possano fare, perche' tale pratica non e' vietata dalla legge nel nostro Paese - si legge ancora nel servizio -. Affinche' un emendamento alla legge che vieta di legare gli animali ai canili possa essere preso in considerazione dal Seimas, sono necessarie almeno 50.000 firme di residenti. E' proprio per questo che le Iniziative per il Benessere Animale hanno avviato la petizione'. Poi gli altri Paesi dell'Ue. 'Dal 1 gennaio 2026 e' entrato in vigore nella Repubblica Ceca un emendamento alla legge, che considera crudele nei confronti degli animali legare i cani a un canile ed e' vietato, riporta il portale di notizie ceco Denik Referendum'. Non solo: 'Attualmente, tenere un animale domestico legato a un trasportino per lungo tempo e' vietato in 15 paesi dell'UE - conclude il servizio-: Austria, Malta, Cipro, Grecia, Germania, Slovacchia, Slovenia, Italia, Danimarca, Svezia, Lettonia'.

Col - Mad.

