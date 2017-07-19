Europa: Armenia, percorso europeizzazione tra simbolismi e inserimento concreto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Dal simbolismo ai collegamenti concreti che passano per standard commerciali, reti elettriche, vie di trasporto e altro ancora. Sono alcuni aspetti della cosiddetta lenta europeizzazione dell'Armenia che racconta un servizio pubblicato su voxeurope.eu nell'ambito del progetti internazionale PULSE.

'Il primo vertice UE-Armenia, tenutosi a Yerevan all'inizio di maggio, e' stato ampiamente interpretato come un ulteriore segnale del cauto avvicinamento dell'Armenia all'Occidente - si legge nel servizio-. Ma il suo vero significato risiede meno nel teatro diplomatico che nell'agenda pratica che sta prendendo forma dietro di esso. Bruxelles non offre all'Armenia una scorciatoia per l'adesione, ne' una garanzia di sicurezza paragonabile a quella della NATO. Cio' che offre e' una fitta rete di legami economici, normativi e infrastrutturali progettati per rendere il Paese meno vulnerabile'.

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