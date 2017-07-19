Europa: Armenia, percorso europeizzazione tra simbolismi e inserimento concreto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 giu - Il servizio prosegue racconta che la parola resilienza 'e' diventata il principio guida dell'approccio dell'UE'. 'Nel vocabolario di Bruxelles, il termine "resilienza e crescita" si riferisce a commercio, energia, trasporti, gestione delle frontiere e istituzioni democratiche - si legge ancora -. L'Armenia desidera maggiore margine di manovra, ma non puo' permettersi una rottura avventata con la sua tradizionale vicinanza alla Russia'.

Il Piano di resilienza e crescita per l'Armenia, del valore di 270 milioni di euro e annunciato nel 2024, e' concepito per sostenere questo sforzo. Il piano non si limita agli aiuti, ma mira a integrare gradualmente l'Armenia nei circuiti economici e normativi europei, modificando le condizioni in cui operano le sue imprese, istituzioni e i suoi cittadini.

'Il commercio ne e' un esempio. L'UE sta sostenendo l'adozione di standard di qualita' europei affinche' i prodotti armeni possano accedere a nuovi mercati - prosegue ancora -. Puo' sembrare un aspetto tecnico, ma per un paese senza sbocco sul mare e con rotte di esportazione limitate, gli standard sono strumenti geopolitici.

L'energia e' un'altra priorita'. L'Armenia rimane strutturalmente vulnerabile e la diversificazione non avverra' rapidamente'.

Col-Mad.

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