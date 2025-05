Europa: ambiente e sostenibilita' nelle foreste, dalla fine del 2025 l'Eudr prende il posto dell'Eutr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Dalla fine del 2025 l'Eudr, European Deforestation Regulation, prende il posto dell'Eutr, l'European Timber Regulation, 'rendendo piu' difficile immettere nel mercato europeo beni prodotti sfruttando illecitamente le foreste. Un cambio normativo con effetti oltre i confini dell'UE'. E' quanto sostiene un servizio pubblicato su OBC Transeuropa realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Lo slittamento deciso a fine 2024, ha regalato a tutti 12 mesi in piu' per adeguarsi a dei nuovi vincoli che sono destinati ad allargare il gap tra i Paesi membri che hanno risorse e mezzi e chi no, tra chi e' Paese membro e chi sta cercando di diventarlo - si legge nel servizio -.In questa gara contro il tempo, in gioco non ci sono solo i budget degli operatori del settore legno e derivati ma intere economie e societa''. Secondo quanto si legge nel servizio, 'per adeguarsi all'Eudr, servono budget e personale formato, strumentazioni tecnologiche all'avanguardia e dati aggiornati e corretti. Non tutti hanno tutto e chi ha poco potrebbe rischiare di restare escluso da mercati fondamentali per la propria economia, finendo per avere sempre meno'. Non solo. Il servizio prosegue rimarcando che 'Accanto a questi rischi, ce ne sono altri due ad alto impatto sociale negativo che riguardano i fenomeni di criminalita' legati alla deforestazione'.

