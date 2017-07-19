Europa: accoglienza per i richiedenti asilo, i Paesi dell'Ue a corto di case -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 Gen - Il sistema italiano di accoglienza si articola tra centri di prima accoglienza, Centri di accoglienza straordinaria e il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali. Nel 2025 risultavano attivi oltre 870 progetti SAI, coordinati da circa 2 mila comuni, che coinvolgevano piu' di 55 mila persone inserite in percorsi di integrazione abitativa e sociale.

'Il modello italiano punta sulla diffusione territoriale dell'accoglienza, evitando grandi concentrazioni, e sulla connessione con i servizi locali - prosegue -. Tuttavia, il sistema resta esposto alla pressione dei flussi e alla scarsita' di alloggi disponibili nei territori, in un contesto di crescente tensione sul mercato immobiliare.

L'accesso all'edilizia residenziale pubblica e' formalmente garantito anche ai titolari di protezione internazionale, ma la competizione con altre fasce vulnerabili limita fortemente le possibilita' di inserimento abitativo stabile'.Nel panorama europeo la Francia rappresenta uno dei pochi casi in cui l'accoglienza ha assunto una dimensione piu' strutturata.

Accanto ai centri tradizionali, il Paese ha sviluppato una rete di Centri di accoglienza e orientamento: strutture che offrono non solo un alloggio temporaneo ma anche accompagnamento amministrativo, sanitario e sociale. 'In Belgio l'accoglienza dei richiedenti asilo e' gestita principalmente da Fedasil, l'agenzia federale che coordina centri collettivi e alloggi individuali in collaborazione con ONG, enti locali e Centri pubblici di assistenza sociale. Al 1 novembre 2025 Fedasil disponeva di 34.900 posti, con un tasso di occupazione del 93%: 32.334 persone risultavano ospitate, l'87% in strutture collettive. La lista d'attesa contava 1.782 persone'.

Col-Mad.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-01-26 12:40:24 (0235)EURO 5 NNNN