Europa: 100 anni dalla prima corrispondenza internazionale con l'esperimento Freint -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - Una sorta di rivoluzione: 'Immediatamente, ho percepito le enormi possibilita' di tale scambio - ricostruisce il servizio citando le parole di detto Freinet -. Diceva che i bambini "non scrivevano piu' per se stessi, ma per i loro corrispondenti". E, all'improvviso, nella loro classe vivevano con i pescatori della Bretagna e conoscevano il loro lavoro e le loro preoccupazioni, anche se erano a centinaia di chilometri di distanza'.

Non solo: 'La corrispondenza scolastica ha rotto con i soliti fondamenti scolastici "ancorati a false apparenze" e "ha messo i bambini in una posizione di autentica comunicazione", spiega l'educatrice Marguerite Bachy, in un manuale su questa pratica - si legge ancora -. Nel 2025 ricorre il 100 anniversario della prima corrispondenza interscolastica, uno degli emblemi della rivoluzione pedagogica della coppia Freinet, insieme al testo libero, alla tipografia scolastica e al diario dello studente'. Poi le altre storie, gli incontri dopo anni e un passaggio attraverso la storia e i suoi cambiamenti.

Un esperimento che, in molti casi, viene replicato e che, come sottolineato dagli esperti, consente agli studenti di migliorare la conoscenza delle lingue anche se oggi la comunicazione e' piu' immediata con i numerosi sistemi di messaggistica.

Col-Mad

