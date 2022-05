Eurogruppo: prima fumata nera per voto su direttore Mes -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 mag - Sono quattro i candidati a sostituire il tedesco Klaus Regling: l'Italia propone Marco Buti; il Lussemburgo Pierre Gramegna (ex ministro delle finanze); il Portogallo Joao Leao (ex ministro delle finanze) ; l'Olanda aveva proposto Menno Snel, ex segretario di Stato alle finanze.

Marco Buti e' l'attuale capo di gabinetto del commissario all'economia Paolo Gentiloni e prima e' stato per undici anni alla guida dalla dg Ecofin della stessa Commissione europea.

La candidatura italiana e' indebolita dal fatto che l'Italia non ha ancora ratificato il trattato che istituisce il Mes a causa delle opinioni contrarie esistenti nei gruppi parlamentari del M5S e della Lega. L'impegno del governo, in ogni caso, e' di ratificarlo. Anche la Germania non lo ha ratificato perche' in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale.

I governatori del Mes sono gli stessi ministri finanziari: non si puo' dire, quindi, che il Mes e' un organismo indipendente come ha sostenuto oggi il ministro delle finanze tedesche Lindner. Il 'managing director' e' l'amministratore delegato: per passare al voto, occorre la maggioranza qualificata ovvero l'80% dei voti espressi.

