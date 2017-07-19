Eurogruppo: Pierrakakis, il "formato" delle riunioni a 6 e' temporaneo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 feb - Nel caso dell'E6 (cosi' viene ormai denominato il gruppo), che si riunira' a margine dei lavori dell'Eurogruppo, c'e' per esempio la Polonia, che non fa parte dell'area a moneta unica. Il ministro greco e presidente dell'Eurogruppo ha detto che non considera il formato a 6 'una minaccia: si tratta di una iniziative non solo temporanea, ma anche informale, potenzialmente e' qualcosa di positivo perche' catalizza la convergenza (di posizioni) e aumenta la trasparenza' delle discussioni. Cosa quest'ultima tutta da verificare.

