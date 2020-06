Eurogruppo: partita aperta per presidenza, favorita la spagnola Calvino

I ministri finanziari decideranno il 9 luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 25 giu - Non sara' molto complicata la partita della presidenza dell'Eurogruppo, di certo enormemente meno di quella per definire la risposta europea alla recessione. I candidati a prendere il posto de portoghese Mario Centeno sono tre: la spagnola Nadia Calvino, l'irlandese Paschal Donohoe e il lussemburghese Pierre Gramegna. A prima vista, ma non solo, la candidata favorita e' Calvino per vari motivi. Il primo ha a che fare con la sua competenza ampiamente riconosciuta. Il secondo e' che e' di orientamento socialista e in ogni caso fa parte di un governo guidato dal socialista Sanchez: l'Eurogruppo e' una casella che le 'famiglie' politiche europeo hanno concordato appunto di attribuire ai socialisti. Il terzo motivo e' di genere: dal 2013, da quando il gruppo informale dei ministri finanziari dell'euro ha un presidente permanente scelto fra i propri membri), al vertice non c'e' mai stata una donna. Si completerebbe cosi' il quadro di 'comando' nelle mani di donne in Europa (von der Leyen alla Commissione e Lagarde alla Bce, cui per i prossimi sei mesi si aggiunge anche formalmente la cancelliera tedesca Merkel in qualita' di presidente di turno dell'Unione europea). I ministri finanziari decideranno il 9 luglio, ancora non si sa se nel corso di una videoriunione o in una riunione fisica a Bruxelles.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

