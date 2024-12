Eurogruppo: parola d'ordine sulla Francia, evitare l'allarmismo

Intanto al via le prove di disgelo con Londra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 9 dic - I ministri finanziari dell'area euro sono alle prese con i rischi di uno stallo politico in Francia che si profila durera' per diversi mesi e di cui si temono effetti negativi sui mercati. La parola d'ordine e' evitare l'allarmismo, in fondo lo spread fra il titolo decennale francese e quello tedesco e' ancora molto lontano da quota 100. Poi l'Eurogruppo e' sempre alle prese con la fase di debolezza accresciuta dell'economia.

Piu' in generale con un sicuro indurimento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Unico fattore di sollievo l'alta probabilita' che la Bce riduca di nuovo i tassi di interesse. L'anno si chiude con un bilancio fra prospettive di miglioramento e rischi di peggioramento economico che pende per i secondi. Nel 2025 l'orientamento della politica di bilancio sara' leggermente restrittiva per quanto concerne le misure sui deficit, tuttavia la spesa dei Pnrr gioca in senso contrario e fornisce un evidente e sempre maggiore contributo al pil. Intanto i ministri finanziari Ue incontrano per la prima volta il Regno Unito: a Bruxelles la Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves dice che occorre disegnare nuovi scenari lasciando alle spalle l'antagonismo (parlava innanzitutto per i britannici) e che e' interesse comune creare una nuova 'partnership'. Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe evoca negoziati nel 2025, ma un'agenda sui temi da trattare ancora non c'e'. Due le parole d'ordine per entrambi: 'Reset, rebuild'. Cioe' reimpostare, ricostruire (le relazioni tra Ue e Regno Unito).

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

