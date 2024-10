Eurogruppo: Lindner, curioso di capire come Francia tornera' a conti pubblici equilibrati -2

"Non scherzare con i mercati sulla credibilita' delle finanze statali"(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 7 ott - La battuta di Lindner sulla curiosita' rispetto al modo in cui la Francia intende procedere sui conti pubblici riflette il suo non espresso scetticismo. Non a caso ha indicato ai giornalisti la necessita' di 'non scherzare con la credibilita' delle finanze pubbliche di fronte ai mercati finanziari" proprio riferendosi all'andamento del deficit pubblico francese: 'Dobbiamo ridurre in modo credibile il nostro deficit e il nostro debito per poterci finanziare in modo stabile ed efficiente", ha sottolineato. Poco prima il commissario Paolo Gentiloni aveva parlato di prime discussioni 'promettenti' con il neoministro francese Antoine Armand affermando: 'Riconosciamo tutte le difficolta' della Francia, abbiamo cominciato a discutere il progetto di bilancio francese (per il 2025) e soprattutto il piano di bilancio pluriennale".

Aps

(RADIOCOR) 07-10-24 15:46:40 (0488) 5 NNNN