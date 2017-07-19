Eurogruppo: Lagarde avverte, se misure Stati non mirate e temporanee effetti su politica monetaria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nicosia, 22 mag - Lagarde aveva indicato la linea delle 'tre T' gia' a fine aprile quando a Francoforte spiego' che lo staff della Bce aveva calcolato che al 21 aprile le misure decise dai governi Eurozona per fronteggiare i rincari dell'energia che rispettavano quei principi equivalevano allo 0,1% del pil. La Commissione Ue ha segnalato ieri che 'la maggior parte delle misure di sostegno adottate di recente non sono rivolte alle famiglie vulnerabili o alle imprese ad alta intensita' energetica; tre quarti del sostegno viene speso in modo non mirato, ad esempio attraverso tagli alle accise o ad altre imposte indirette sui carburanti. Il restante quarto del sostegno sembra essere mirato, come ad esempio gli aiuti alle famiglie a basso reddito o i sussidi per il settore dei trasporti'. Inoltre la maggior parte delle misure adottate mira a ridurre direttamente i prezzi dell'energia, cosa che 'indebolisce gli incentivi ad adeguare la domanda di energia'.

Il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis ha ribadito piu' volte che non deve esservi contrasto fra le scelte di bilancio dei governi e l'orientamento della politica monetaria con la Bce che per il momento e' attendista sui tassi ma controlla che non si avviino 'effetti secondari' dell'aumento dei prezzi dell'energia, come ha spiegato Lagarde nella stessa conferenza stampa. Il ministro delle finanze greche ha aggiunto che si tratta di assicurare a questo punto 'il difficile equilibrio tra stabilita' delle finanze pubbliche e interventi a causa della pressione su imprese e famiglie e per questo occorrono capacita' di adattamento della risposta governativa, un disegno collettivo, impegno sulle regole e un approccio comune'.

Pierrakakis ha poi ricordato quanto 'sta accadendo' nei mercati obbligazionari e che 'non dobbiamo far si' la crisi energetica si trasformi in una crisi delle finanze pubbliche, misure flessibili sono gia' state attuate a livello nazionale in base allo spazio che ciascun Paese ha, ma e' un fatto che la situazione di finanza pubblica e' peggiore rispetto al 2022', l'anno dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia con la conseguente crisi energetica.

Giorgetti ha sollevato il tema nel corso della riunione ministeriale, ma - indica una fonte europea - non c'e' stato un vero dibattitto sulla flessibilita' aggiuntiva chiesta dall'Italia. Il commissario Dombrovskis ha detto che ora 'stiamo valutando le opzioni di politica di bilancio per affrontare al meglio la situazione per quanto riguarda la flessibilita' nel nostro quadro di bilancio'. 'Nostro quadro di bilancio significa l'attuale quadro di riferimento delle politiche di bilancio: attualmente nello 'sconto' delle spese per la difesa reso possibile dalla clausola nazionale non rientrano altri tipi di spesa. Dombroskis ha aggiunto sempre riferendosi alle discussioni con l'Italia che le misure 'devono essere mirate perche' va preservata la sostenibilita' di bilancio'. Non va dimenticato che secondo le previsioni economiche comunitarie rese note ieri, l'anno prossimo sara' dell'Italia il debito/pil piu' elevato nella Ue (finora era quello greco) e che la crescita del pil in Italia risultera' la piu' bassa.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

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