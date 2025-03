Eurogruppo: l'Olanda ribadisce, contrari a eurobond per spese difesa

Il ministro delle finanze Heinen (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 10 mar - Il ministro delle finanze olandese Eelco Heinen si e' dichiarato contrario agli eurobond per finanziare le spese per la difesa: 'E' urgente spendere di piu' e vedremo nel concreto la proposta della Commissione, noi non siamo d'accordo su emettere debito comune e ora si parla molto di eurobond: la flessibilita' nelle regole del patto di stabilita' deve essere limitata nel tempo e nella portata, tutto va fatto all'interno delle regole attuali, non mi risulta che la Germania abbia cambiato posizione sugli eurobond'. Quando si parla di eurobond si fa riferimento all'esperienza di Next Generation EU finanziato con emissioni di debito comune per sostenere i Pnrr con prestiti e trasferimenti agli stati a fondo perduto. I 150 miliardi proposti dalla Commissione per la difesa originerebbero da fondi raccolti dalla stessa Commissione con la garanzia del bilancio Ue per fare poi prestiti agli stati.

