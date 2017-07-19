Eurogruppo: Klingbeil, no escalation su dazi con Usa ma saremo preparati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 4 mag - 'Il nostro approccio e': non vogliamo un'escalation, vogliamo seguire una strada comune con gli americani, ma ovviamente siamo anche preparati. Siamo strettamente coordinati sul fronte europeo e abbiamo visto anche con la questione della Groenlandia, e' positivo quando gli europei sono preparati, quando restano uniti. Pero' vorrei ribadire il messaggio agli americani: i dazi danneggiano entrambe le parti, danneggiano le imprese e i posti di lavoro da entrambe le parti. Ecco perche' vogliamo raggiungere una soluzione comune, ma ovviamente saremmo preparati anche in caso di escalation che vogliamo evitare'. Lo ha detto ai giornalisti il ministro delle finanze tedesche Lars Klingbeil.

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(RADIOCOR) 04-05-26 15:34:35 (0412) 5 NNNN