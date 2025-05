Eurogruppo: Klingbeil, cooperazione tra Stati europei decisiva, fare uno scatto

Il ministro delle finanze tedesche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 mag - ' Vogliamo riportare l'Europa su un percorso di crescita, a tal fine in Germania attueremo immediatamente misure di ampia portata con il nuovo governo federale. Attueremo riforme strutturali, ridurremo i prezzi dell'energia, taglieremo la burocrazia e affronteremo la carenza di manodopera qualificata, anche in Germania. Tutto cio' portera' a una maggiore crescita, e questo e' positivo anche per l'Europa. Non abbiamo bisogno di riavviare la cooperazione europea, ma vogliamo portare la cooperazione con i nostri partner europei a un livello successivo'. Lo ha indicato alla stampa il ministro delle finanze tedesche Las Klinbeil che ha ribadito: 'Vogliamo cooperare, vogliamo ricercare la collaborazione, la cooperazione in Europa e' piu' importante che mai'. Sul negoziato commerciale con gli Stati Uniti Klingbeil ha indicato che la Germania 'sostiene le proposte della Commissione. Siamo grati che la Commissione si sia preparata anche per questo momento. La nostra mano tesa (verso gli Usa) resta, vogliamo dialogare con gli americani, vogliamo trovare soluzioni comuni'. Tuttavia resta la disponibilita' di trovare una risposta comune europea se dovessero fallire i negoziati.

