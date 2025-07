Eurogruppo: in 2025 e 2026 politica bilancio "sostanzialmente neutrale"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 7 lug - 'L'orientamento di bilancio dell'area dell'euro e' stato restrittivo nel 2024 e, secondo le previsioni della Commissione, dovrebbe diventare sostanzialmente neutrale nel 2025. Cio' appare appropriato alla luce delle prospettive macroeconomiche piu' negative e delle ridotte pressioni inflazionistiche. Ed e' coerente con la necessita' di prudenza fiscale negli Stati membri, in particolare in quelli con un debito elevato'. E' quanto affermano i ministri finanziari dell'area euro nella dichiarazione sull'orientamento della politica di bilancio.

Undici paesi dell'area hanno chiesto il ricorso alla flessibilita' per la spesa per la difesa (tra questi non c'e' l'Italia) ed 'escludendo l'aumento della spesa per la difesa, la restrizione di bilancio rimane appropriata'. Anche nel 2026 la posizione di bilancio nell'area restera' 'sostanzialmente neutrale' senza pero' considerare l'impatto del piano a medio termine della Germania. Neutrale significa che non costituisce ne' una spinta ne' un freno all'attivita'.

Aps

