Eurogruppo: il greco Pierrakakis nuovo presidente -2

L'elezione del ministro greco e' stata confermata dall'Eurogruppo.

Quarantadue anni, informatico, master a Harvard e Mit, ex ministro della governance digitale, dell'istruzione e degli affari religiosi/sport, infine alle finanze. Ex parlamentare.

Passato dal centrosinistra (e' stato membro del comitato politico del Pasok), dal 2016 nel partito Nuova Democrazia (aderente al Ppe) dell'attuale premier Mitsotakis. Durante il governo di coalizione Nuova Democrazia - PAsok e' stato membro della delegazione negoziale greca con la "Troika".

Per la Grecia e' una bella rivincita rispetto ai tempi davvero bui della Troika e della difficile, lunga, drammatica risalita dalla crisi del debito sovrano alimentata proprio dalle politiche di bilancio di Atene: fu nell'ottobre 2009 che il premier socialista George Papandreou svelo' che i bilanci dei precedenti governi erano statu truccati per permettere l'ingresso della Grecia nell'unione monetaria: il deficit/pil venne rialzato dal 3,7% al 12,7%. Fu lo 'starter' della grande crisi che duro' anni.

Proprio dieci anni fa il ministro tedesco Schaueble fece enormi pressioni per sospendere la Grecia per cinque anni dall'area euro senza riuscirci. Sono stati anni durissimi per il risollevamento dalla crisi, costati alla popolazione sacrifici enormi. Politiche di austerita' generalizzata, sovranita' nazionale inesistente. Nel 2019 Jean-Claude Juncker, che segui' la crisi del debito sovrano da presidente dell'Eurogruppo e da leader del Lussemburgo, ammise che furono anni di 'austerita' avventata' e che in quel periodo 'la "dignita' del popolo greco e' stata calpestata".

Antonio Pollio Salimbeni

