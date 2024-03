Eurogruppo: Gentiloni, aggiustamento bilanci non porti a tagli investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 mar - 'E' importante che il tanto necessario aggiustamento di bilancio non porti a tagli agli investimenti. Non dobbiamo ripetere gli errori di dieci anni fa. In questo contesto, e' fondamentale notare che i finanziamenti provenienti dal Recovery Fund continueranno a sostenere gli investimenti e altre spese a sostegno della crescita'. Lo ha indicato il commissario all'economia Paolo Gentiloni al termine della riunione Eurogruppo. La spesa finanziata dalle sovvenzioni del Recovery Fund e da altri fondi Ue, ha aggiunto, e' destinata a fornire un sostegno di circa mezzo punto percentuale del pil a livello della zona euro nel 2024 e nel 2025. Ma cio' deve integrare e non sostituire gli investimenti finanziati a livello nazionale'.

