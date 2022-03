Eurogruppo: Donohoe, riduzione "molto graduale" del debito in 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 mar - Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe ha dichiarato che la richiesta di una riduzione 'molto graduale' del debito nei Paesi ad alto debito (come l'Italia) dal 2023 e' giustificata dalle attuali valutazione dell'andamento futuro dell'economia. E che in ogni caso occorre essere 'pronti' a intervenire se la situazione economica dovesse cambiare (in peggio). Il commissario Gentiloni ha ricordato dal canto suo che la riduzione del debito, date le condizioni attuali' e' prevista essere 'graduale e a condizioni di non comprimere la crescita economica'.

Aps

(RADIOCOR) 14-03-22 20:04:30 (0655) 5 NNNN