Eurogruppo: Donohoe, forte ripresa ma seguiremo da vicino situazione imprese -2

Gentiloni, va facilitata ristrutturazione imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Brdo, 10 set - L'Eurogruppo non enfatizza il messaggio sulla situazione delle imprese perche' non ci sono ondate di fallimenti. Tuttavia le misure di sostegno prese a livello nazionale spesso scadono a fine 2021. Il commissario Gentiloni ha indicato che 'i nostri sforzi collettivi sono finora riusciti a prevenire insolvenze diffuse e il miglioramento dell'economia fornira' ulteriore sollievo' ma e' evidente che 'le imprese devono far fronte a livelli di debito piu' elevati, che possono pesare sul finanziamento futuro e sulle prospettive di investimento.

Devono anche affrontare i cambiamenti strutturali che influiscono sui loro modelli di business'. Nel discorso scritto per la conferenza stampa, il commissario italiano indica che 'dobbiamo facilitare e accelerare la necessaria ristrutturazione aziendale e l'adeguamento al mondo post-pandemia, evitando che la capacita' produttiva vada persa. Trovare il giusto equilibrio non sara' facile'.

La Commissione ritiene che sara' importante assicurare il coinvolgimento tempestivo delle aziende redditizie. Le banche hanno un ruolo chiave da svolgere, poiche' sono ben posizionate per identificare quali attivita' sono fondamentalmente solide e per facilitare la ristrutturazione del debito, e' l'opinione di Gentiloni. Cio' e' necessario per prevenire l'aumento dei crediti deteriorati, proteggendo l'occupazione. In secondo luogo vanno sostenuti i lavoratori in questa fase di adeguamento.

