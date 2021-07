Eurogruppo: Donohoe, continuera' sostegno economia, confermata politica di bilancio area euro -2

Non enfasi su richiesta Usa, ma per Ue misure sufficienti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 lug - Il ministro irlandese ha evitato qualsiasi enfasi sulle dichiarazioni della responsabile del Tesoro americano Yellen sulla necessita' che l'Europa prenda ulteriori decisioni per rafforzare il sostegno alla crescita. Sollecitato dai giornalisti ha indicato che 'lo spirito delle sue dichiarazioni' sarebbe poi lo stesso che sottende l'approccio europeo: 'E' reciproco e noto che la posizione dell'Eurogruppo e' la stessa dello scorso marzo riaffermata in varie occasioni: dobbiamo continuare a sostenere l'economia con la politica di bilancio (anche) nel 2022 perche' gli effetti economici della crisi non sono stati ancora guariti. Molte persone devono poter tornare al lavoro, deve essere ricostruito del reddito, lo spirito in cui si inseriscono le dichiarazioni di Yellen e' incorporato nel consenso dell'Eurogruppo al momento relativamente alla necesssita' di proseguire in una politica di bilancio di sostegno alla ripresa'. Su questo 'c'e' un consenso forte' tra i ministri europei. 'Tutti speriamo di essere nella posizione di poter cominciare a cambiare linea, potremo farlo quando ci sara' una ripresa piena, ma non siamo a quel punto'.

Dunque, la risposta europea alla sollecitazione americana e', di fatto, picche.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 12-07-21 19:56:48 (0625)EURO 5 NNNN