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            Eurogruppo: Dombrovskis ribadisce, misure sostegno per prezzi energia mirate e temporanee

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nicosia, 22 mag - Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis ha ribadito prima della riunione dell'Eurogruppo che le misure per fronteggiare gli alti prezzi dell'energia devono essere mirate e temporanee e volte 'non a sostenere la domanda di combustibili fossili visto che siamo in presenza di uno choc dell'offerta'. Il secondo motivo che raccomanda prudenza di bilancio e' che 'lo spazio di manovra e' limitato'.

            Aps.

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            (RADIOCOR) 22-05-26 08:36:07 (0178)ENE,EURO 5 NNNN

              


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