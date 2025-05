Eurogruppo: Bce, una risoluzione bancaria credibile da' incentivi e riduce probabilita' stress

La nota preparata per la riunione dei ministri finanziari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 mag - 'Un nuovo quadro di risoluzione ci consente di affrontare meglio gli episodi di stress finanziario senza spendere denaro dei contribuenti. Colmare le lacune rimanenti nel quadro di gestione delle crisi e' fondamentale per rendere il sistema piu' resiliente. La credibilita' del quadro di risoluzione puo' essere aumentata includendo piu' banche sotto il suo ombrello, garantendo al contempo che fondi sufficienti, forniti dal settore bancario, siano disponibili per la risoluzione'. Lo afferma la Bce nella nota scritta preparata per la riunione dell'Eurogruppo. Nella nota non si fa cenno alla ratifica del trattato del Meccanismo europeo di stabilita'. La Bce rimarca che 'una risoluzione credibile ha benefici diretti: stabilisce i giusti incentivi per le banche, riduce la probabilita' di stress finanziario e rende meno probabile che il denaro dei contribuenti venga utilizzato per salvare le banche'. Analogamente, un sistema europeo di assicurazione dei depositi 'contribuirebbe ad indebolire il nesso banche-sovrano, a migliorare la condivisione del rischio e a garantire che i risparmiatori in tutta Europa abbiano lo stesso livello di protezione'.

