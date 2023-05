Eurogruppo: Bce, banche resilienti, attesa piu' redditivita' ma piu' esposte a rischio tassi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 mag - L'analisi sugli effetti delle vicende americane (Svb) e svizzera (Credit Suisse) non cambia: la Bce ribadisce che l'area dell'euro non ha subito ricadute significative da quelle turbolenze in quanto i modelli di business delle banche sottoposte alla vigilanza nell'unione bancaria non hanno le stesse caratteristiche quelle delle banche regionali che sono state sottoposte a stress negli Stati Uniti.

Tendono, infatti, a fare affidamento su una base di depositanti piu' diversificata e non presentano la combinazione di estrema dipendenza da fonti di finanziamento volatili, in particolare depositi non assicurati, e significative perdite non realizzate nei portafogli di titoli detenuti al costo ammortizzato. Quanto alle vulnerabilita' derivanti dall'aumento dei tassi di interesse, il valore economico del patrimonio bancario tipicamente diminuisce quando i tassi di interesse salgono, a causa di attivita' che hanno una durata media maggiore rispetto alle passivita'. Cio', e' indicato nella nota Bce presentata ai ministri finanziari, 'accade indipendentemente dalle pratiche contabili seguite dalle banche e puo' essere oggetto di un attento esame da parte di depositanti e investitori sofisticati in tempi di volatilita' e incertezza.

Alcune banche potrebbero persino affrontare diminuzioni della loro capacita' di guadagno se le passivita' vengono rivalutate a un ritmo piu' rapido rispetto alle attivita''.

Inoltre, i mutuatari in segmenti specifici possono avere difficolta' a onorare i propri debiti, con conseguenti perdite su crediti, mentre le posizioni creditizie della controparte detenute nei confronti di altre banche e non banche diventano piu' volatili in un contesto di tassi in rialzo.

Anche la Bce e' preoccupata della velocita' degli eventi: 'I recenti sviluppi del mercato, in particolare la velocita' osservata di trasmissione delle informazioni e delle decisioni finanziarie da parte dei depositanti e di altri operatori del mercato, confermano la necessita' di prestare maggiore attenzione alle prospettive di rischio di liquidita' e finanziamento del settore man mano che la politica monetaria passa a un nuovo regime'.

Per quanto riguarda le priorita', la vigilanza Bce insiste molto sulla ' fedele e tempestiva attuazione degli standard e la loro effettiva applicazione da parte delle autorita' di vigilanza e di risoluzione'. Da una prospettiva europea, 'allentare il nostro regolamento rispetto agli standard di Basilea ridurrebbe la resilienza del settore bancario europeo e potrebbero esporre le nostre banche alle stesse debolezze che abbiamo riscontrato in altre giurisdizioni. Cio' dimostra quanto sia importante ridurre al minimo gli scostamenti dagli standard di Basilea nella prossima regolamentazione dei requisiti patrimoniali sul quadro normativo (CRR III)/direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI)'.

Le aree di riflessione sul 'che fare' dopo gli ultimi avvenimenti bancari, riguarda anche elementi della calibrazione del ratcio di copertura della liquidita' e la misura in cui le attivita' detenute al costo ammortizzato, che possono essere difficili da vendere senza subire perdite quando sorgono esigenze di liquidita', possono qualificarsi come attivita' liquide di alta qualita'. Inoltre, secondo la Bce, sarebbe utile analizzare fattori come l'elevata concentrazione della base di depositi e una dipendenza predominante dai depositi non assicurati.

Per quanto riguarda l'ambito minimo di applicazione degli standard di Basilea, la scelta Ue di estenderli a tutte le banche si e' rivelata valida se confrontata con il sistema di applicazione a piu' livelli prevalente negli Stati Uniti.

Infine, potrebbe essere necessaria un'ulteriore riflessione sul ruolo del digital banking e dei social media 'nell'accelerare i deflussi di depositi, poiche' si tratta chiaramente di una nuova fonte di potenziale instabilita' portata alla ribalta dai recenti avvenimenti'.

Sul quadro europeo di gestione delle crisi bancarie, la Bce ritiene rilevanti tre aspetti: l'estensione dell'ambito della risoluzione per garantire che il fallimento delle banche di piccole e medie dimensioni possa essere affrontato in modo armonizzato; la garanzia di un adeguato finanziamento della risoluzione per far fronte al fallimento di tali banche (sostenendone l'uscita dal mercato) introducendo una preferenza per i depositanti a livello unico e consentendo ai sistemi di garanzia dei depositi di contribuire al raggiungimento dell'importo prescritto dell'8% di assorbimento delle perdite per l'accesso al Fondo di risoluzione unico; l'armonizzazione del test del minor costo per garantire che gli schemi di garanzia dei depositi intervengano in modo coerente e uniforme negli stati membri.

Naturalmente, secondo la Bce l'assorbimento delle perdite da parte degli azionisti dovrebbe rimanere 'la prima linea di difesa' quando una banca incontra problemi di solvibilita': 'Siamo pienamente impegnati a rispettare la gerarchia prevista in qualsiasi situazione di crisi'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

