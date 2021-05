Eurogruppo: anche nel 2022 sostegno a economia, attenzione a imprese in difficolta'

Venerdi' e sabato riunioni ministri a Lisbona (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 mag - 'Flessibilita', pragmatismo'. Cosi' un alto funzionario Ue coinvolto nella preparazione delle riunioni di Eurogruppo ed Ecofin che si terranno venerdi' e sabato a Lisbona sintetizza l'approccio dei ministri finanziari nell'attuale fase di rafforzamento della ripresa economica. Non sono attese novita', tuttavia la conferma del quadro attuale non e' poca cosa: ci si aspetta che fra un mese i ministri possano dare il via libera ai primi piani nazionali per investimenti e riforme, prima tappa per ottenere i primi esborsi del prefinanziamento di Next Generation EU. Potrebbero essere effettivamente sborsati a luglio, poco dopo il lancio della prima emissione obbligazionaria comune. La stessa fonte Ue indica che 'non e' in discussione il sostegno di bilancio all'economia nel 2021 e nel 2022'. Tuttavia e' evidente che l'anno prossimo avra' un'intensita' minore: secondo i calcoli della Commissione si ridurra' a un quarto rispetto alle misure finanziate nel biennio 2020-2021. Certamente cresce la preoccupazione per le 'cicatrici' della crisi che resteranno a lungo. E una nota della Commissione indica che 'entro fine 2021 circa un terzo delle imprese Ue potrebbero non essere in grado di coprire le perdite dopo l'esaurimento dei 'cuscinetti' di liquidita''. Sara' interessante capire se i ministri si esprimeranno sulla consistenza dei rischi di una rapida ripresa dell'inflazione.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

