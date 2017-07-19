Eurobond: Gros-Pietro, servono a creare vasto mercato per finanza europea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - 'Credo che gli eurobond possano essere non soltanto uno strumento di finanziamento utile per le iniziative di cui l'Europa ha bisogno ma anche servono a creare un mercato vasto, profondo e liquido per la finanza europea'. Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine di un evento organizzato da Assonime. ' E' proprio quello che ci manca per rendere l'euro una moneta a ancora piu' ampia diffusione mondiale'.

