Euro: Scotti (Bankitalia), rimarra' simbolo unione, fiducia, appartenenza europea

premio Inventiamo una banconota, coinvolti 180mila studenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - La banconota in euro "rimarra' simbolo di unione, fiducia, appartenenza europa" afferma la Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti, nel saluto agli studenti presenti alla cerimonia conclusiva del premio per le scuole, 'Inventiamo una banconota'. Scotti si riferisce alla nuova serie di banconote che la Bce intende lanciare e che per la prima volta saranno frutto di una scelta che non sara' appannaggio solo di esperti e designer ma anche dei cittadini europei, interpellati con sondaggi e consultazioni. "La cultura europea, fiumi e uccelli" sono i temi scelti in Europa per la nuova serie. Per i ragazzi delle scuole italiane, invece, il premio, giunto alla tredicesima edizione, per quest'anno ha proposto tre concetti per 'inventare' una banconota: identita', natura e cultura per il futuro che "consentono di spaziare in molti ambiti".

Inventiamo una banconota e' un premio ideato in via Nazionale e che vede la collaborazione del ministero dell'Istruzione e del Merito e del ministero degli Esteri.

Dalla sua nascita ha gia' coinvolto, ricorda Scotti, circa 180 mila studenti, di oltre 9mila scuole (anche 103 scuole italiane all'estero).

Massimo Doria, Segretario generale della Banca d'Italia, commenta: "Parlare della banconota ci consente di riflettere sul fatto che se esiste una fiducia che lega le persone e' anche per l'esistenza di istituzioni che la proteggono e la Banca d'Italia in questo mondo dei pagamenti e' l'istituzione che si impegna perche' questo possa accadere e, quindi, quello che facciamo tende a realizzare un valore per la nostra comunita'".

Ggz

(RADIOCOR) 15-05-26 15:52:42 (0449) 5 NNNN